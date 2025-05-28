В Совфеде оценили слова Зеленского о сроке окончания конфликта на Украине

Джабаров раскритиковал слова Зеленского о сроке окончания конфликта
Конфликт на Украине закончится через месяц, если Киеву не будут оказывать поддержку.
Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров, передает «Лента.ру».
«Такое впечатление, что мы живем все на разных планетах с украинцами. <…> Я не знаю из каких расчетов делает такие заявления Зеленский, но если ему перестанут помогать, то все это закончится через месяц», — сказал он.
Накануне Зеленский заявил, что украинский конфликт может продлиться еще год.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».