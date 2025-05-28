Песков рассказал о нюансах украинского конфликта

В урегулировании конфликта на Украине есть нюансы, которыми нельзя жертвовать.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что сейчас в СМИ много фейков и откровенной лжи по теме украинского урегулирования. По его словам, обмен мнениями по таким вопросам ведется в дискретном режиме.

До этого Песков сообщил, что в Кремле не слышали о работе Киева над проектом меморандума по урегулированию конфликта на Украине.