Владимир Зеленский боится встречи с российским лидером Владимиром Путиным без посредников, так как придется принимать решения без влияния на них западных союзников. Об этом заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом он подчеркнул, что его условием является выбор площадки для встречи.

Предложенный Зеленским трехсторонний формат говорит о том, что он не хочет встречаться с президентом России один на один, заметил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Он боится, что эта встреча произойдет. Там могут быть приняты решения, на которые уже не смогут повлиять его ближайшие друзья и сторонники из Европы, которые оказывают сегодня серьезное давление на Дональда Трампа», - считает он.

Напомним, что в середине мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек.

Зеленский заговорил о переговорах после массовой атаки дронов на Россию

При этом изначально переговоры Зеленский пытался увязать с прекращением огня на 30 дней. И только когда президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять предложение российского лидера Владимира Путина «немедленно», Владимир Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Турцию.