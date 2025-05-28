Руководитель думской фракции прокомментировал угрозы Трампа

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сказал, что угрозы по отношению к России, к которым недавно прибег президент США Дональд Трамп, являются бессмысленными, сообщает ТАСС.

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Россия вне зависимости от угроз "не потерпит нацистский украинский режим", и конфликт не будет урегулирован без устранения его причин, сказал Миронов.

ПВО России, по словам Миронова, за полтора месяца перехватили тысячи ракет, выпущенных с украинской территории, а Владимир Зеленский "смеет говорить о России как об агрессоре". Миронов заявил, что Зеленский "в своем глазу бревна не замечает".