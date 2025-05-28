«Россия не имеет права быть слабой»: главное из заявлений директора Службы внешней разведки РФ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, напомнил об исторической роли России и указал на усиление репрессий против здравомыслящих политиков в Европе. Главное из его заявлений в материале «Рамблера».

Форум по безопасности проходит 27-29 мая в Москве в Национальном центре «Россия».

Россия

В ходе своего выступления глава СВР Сергей Нарышкин напомнил, что исторически именно от прочного положения России зависит безопасность в Евразии и во всем мире, пишет РИА Новости.

«Россия не имеет права быть слабой. Россия не имеет права отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма. История учит, что от прочного положения России зависит безопасность на Евразийском континенте и в конечном счете во всем мире», - заметил он.

При этом по его словам, одним из приоритетов внешней политики Росси по-прежнему остается «борьба с неоколониальными проявлениями». И важнейшей составляющей этой борьбы является укрепление и развитие многосторонних интеграционных форматов.

Европа

Также Нарышкин обратил внимание на то, что анализ истории международных отношений показывает, что именно западноевропейские государства были источником всех самых крупных военных конфликтов за последние 300 лет, пишет ТАСС.

«Начиная с Семилетней войны 1756-1763 годов, которая впервые в истории велась сразу на пяти континентах, и заканчивая Второй мировой, мы видим одно и то же», - констатировал он.

Глава СВР отметил, что «гитлеровская доктрина освобождения «жизненного пространства»» является прямым порождением неоколониальной политики европейских стран, а «ее специфика лишь в том, что она изложена в вызывающей, откровенно доведенной до абсолюта человеконенавистнической форме».

А в настоящее время в Европе вновь ведется процесс милитаризации и усиливаются репрессии против здравомыслящих политиков, несогласных с этим, заявил директор Службы внешней разведки РФ.

«Об этом, в частности, свидетельствует кризисная ситуация вокруг президентских выборов в Румынии, гонения на «Национальное объединение» во Франции и «Альтернативу для Германии» в Федеративной Республике Германия», - констатировал Нарышкин.

Напомним, что на досрочных парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории оказалась на втором месте. После чего ведомство по охране конституции Германии придало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это позволяет силовикам вести слежку за организацией и является промежуточным шагом к полному запрету партии.

В свою очередь суд в Париже признал Марин Ле Пен, главу ультраправой партии «Национальное объединение», виновной по делу о растрате денег Европарламента. Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года и запретили избираться в органы власти. Из-за этого она не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2027 года.

А в Румынии по итогам второго тура выборов президента победу одержал проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Кандидат же от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, сенсационно победивший в первом туре, заявил о масштабных нарушениях, в том числе голосовании людей, которые уже умерли.

США

Также в своем выступлении директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин затронул и происходящее в США, отметив, что там внутриполитическая борьба идет «не на жизнь, а на смерть».

По его словам, желание нынешнего главы США Дональда Трампа свернуть глобальные инициативы, связанные с продвижением либеральных идеологий, вызвало резкое неприятие со стороны так называемого «глубинного государства».

«Ожесточенное противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке. Внутренняя борьба в США буквально идет не на жизнь, а на смерть, о чем свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес Трампа», - констатировал он.

Напомним, что ходе предвыборной кампании на Трампа было совершено несколько покушений. Первое произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года, а второе - у его гольф-клуба во Флориде в сентябре. 14 октября 2024 года стало известно, что житель Лас-Вегаса был задержан за попытку провезти оружие на мероприятие с участием Трампа.