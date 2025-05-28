Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину
У России, как и у США, есть собственные национальные интересы, которые стоят превыше всего.
Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, передает ТАСС.
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«Честно говоря, я не стал бы комментировать соответствующие заявление, поскольку понятно, что изрядно прикладывающая усилия американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта. И мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — отметил пресс-секретарь российского лидера.