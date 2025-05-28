Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину

У России, как и у США, есть собственные национальные интересы, которые стоят превыше всего.

Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, передает ТАСС.

Келлог назвал слова Медведева о Третьей мировой безрассудными