В Кремле оценили перспективы второго раунда переговоров с Украиной

Российская сторона не меняла позицию по вопросу проведения второго раунда переговоров с Украиной, однако подобные контакты возможны после договоренности делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Скоро станут известны проекты меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, речь зайдет о след раунде переговоров», — заявил Песков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом. Министр уточнил, что в ближайшее время о нем будет объявлено. Россия намерена настаивать на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка на Украине.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.