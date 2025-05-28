Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но должна стать итогом конкретных договоренностей Москвы и Киева.

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С таким заявлением в среду, 28 мая, выступил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи. Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что содержание проектов меморандумов по Украине скоро станет известно. После этого речь уже пойдет о следующем раунде переговоров.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлена информация о новом раунде переговоров между представителями России и Украины. При этом, по его словам, Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине.

По словам главы внешнеполитического ведомства, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины является одним из ключевых требований России, которое должно быть выполнено при любом варианте урегулирования конфликта.