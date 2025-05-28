Нарышкин заявил о борьбе внутри США «не на жизнь, а на смерть»

Внутриполитические конфликты в Соединенных Штатах идут не на жизнь, а на смерть.

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Соответствующее заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

«Внутренняя борьба в США буквально идет не на жизнь, а на смерть, о чем говорят многочисленные покушения и угрозы в адрес (президента США Дональда) Трампа», — поделился подробностями глава российской спецслужбы.

Нарышкин пояснил, что хозяин Белого дома сталкивается с «ожесточенным противодействием» внутри своей страны, пытаясь урегулировать вооруженное противостояние на Украине и ближневосточный конфликт.

В понедельник конгрессвумен Жасмин Крокетт заявила, что если Демократической партии удастся получить большинство в одной из палат Конгресса Соединенных Штатов по результатам промежуточных выборов в 2026 году, то демократы проведут расследование в отношении Дональда Трампа, а также его семьи. Она указала на то, что также будет проведено расследование в отношении всех сделок, которые в настоящее время заключает американская администрация.