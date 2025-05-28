Источники назвали условия Путина для завершения конфликта

Агентство Reuters со ссылкой на три российских источника сообщает, что президент РФ Владимир Путин в качестве условия для мирного соглашения по Украине требует письменного обещания от западных лидеров прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России.

"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", - приводит агентство слова одного из источников, который знаком с позицией Кремля на высшем уровне в вопросе подготовки меморандума, в котором будут установлены контуры мирного соглашения.

"Путин хочет получить «письменное» обязательство от крупных западных держав не расширять возглавляемый США альянс НАТО на восток", - говорится в материале со ссылкой на три российских источника.

Таким образом, Россия добивается формального исключения членства Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик в НАТО.

Кроме этого Россия потребует нейтрального статуса Украины, снятия части западных санкций, решения вопроса с замороженными на Западе российскими суверенными активами, обеспечения защиты русскоязычного населения на Украине.

При этом источник предупредил, что если Владимир Путин поймет, что достижение мирного соглашения на этих условиях невозможно, то Россия покажет украинцам и европейцам военными методами, что "завтрашний мир будет еще более болезненным".

Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России

Напомним, что ранее Кремль неоднократно заявлял, что для завершения конфликта необходимо устранить его коренные причины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о втором раунде переговоров с Украиной. Он подтвердил, что Россия будет настаивать на нейтральном и безъядерном статусе Украины, а также на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население.