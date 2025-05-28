Посольство РФ направило в МИД Германии ноту протеста в связи с осквернением венков

Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии в связи с осквернением российских и белорусских венков на мемориале советским военнопленным на бывшем полигоне СС в Хебертсхаузене, который был частью концлагеря Дахау. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном на ее сайте.

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В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают действия администрации мемориального комплекса Дахау по осквернению венков как неприемлемые, наносящие ущерб процессу исторического примирения народов России и Германии, нарушающие положения параграфа 104 Уголовного кодекса ФРГ («Оскорбление флагов и государственных символов иностранных государств»).

В посольстве выразили надежду на то, что действиям администрации комплекса будет дана надлежащая правовая, политическая и морально-нравственная оценка. Сообщается также, что генеральное консульство России в Бонне обратилось в правоохранительные органы ФРГ с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с актом вандализма.

9 мая посольство России в Германии сообщило, что неизвестные лица срезали российские и белорусские ленты с венков в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау.