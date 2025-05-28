Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

Россия заинтересована в развитии международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Его цитирует РИА Новости.

«Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества со всеми, кто не делит террористов на плохих и хороших и кто не прибегает к двойным стандартам», — подчеркнул российский министр.

26 мая вступило в силу решение Верховного суда России о приостановке действия запрета афганского движения исламистского толка «Талибан».