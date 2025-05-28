Вся жизнь на Западе превратилась в сплошной дипфейк, а люди уезжают оттуда, чтобы открыть для себя правду.

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С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«У них вся жизнь превратилась в один сплошной дипфейк. Уже невозможно отделить, потому что это настолько все абсурдно», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что ранее из Европы люди уезжали, чтобы открыть новые земли, а в наше время Западную Европу покидают, чтобы «открыть правду, которая от них была заблокирована».

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в европейских странах еще есть те, кто задается вопросами, чтобы не жить в фейковых условиях. По ее словам, французские журналисты около недели назад приезжали, чтобы взять интервью у российских общественных деятелей.

Ранее Мария Захарова призвала внимательно проверять достоверность заявлений западных политиков. Она предупредила, что нужно проверять все с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой.