Лавров назвал одно из условий урегулирования конфликта на Украине

Возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины - одно из условий РФ для разрешения конфликта в бывшей советской республике. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Лавров напомнил, что данный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, которая была принята в 1991 году.

Именно это сделало возможным признание Украины как независимого государства Российской Федерацией и другими странами, поделился подробностями глава российского внешнеполитического ведомства. По словам Лаврова, возвращение «к этим клятвенным обещаниям», которые нынешние украинские власти пытались нарушить, является одним из главных требований российской стороны, которые должны быть удовлетворены в рамках урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Делегацию России возглавил помощник главы российского государства Владимир Мединский.