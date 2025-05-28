Шойгу рассказал, какие народы имеют будущее

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал о предложении российской стороны консолидировать подходы стран БРИКС по совместному отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации истории.

© Московский Комсомолец

"Будущее имеют только те народы, которые бережно хранят доставшееся им историческое наследие", — сказал Шойгу.

Членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а с 2024 года также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Название BRICS представляет собой сокращение от англоязычных названий первых пяти стран-участниц.