Лавров высказался о новом раунде переговоров России и Украины

В ближайшее время будет объявлена информация о новом раунде переговоров между представителями России и Украины. Об этом в среду, 28 мая, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, российская сторона намерена настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине.

— На этих переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время, — приводит слова министра РИА Новости.

Кроме того, Москва выдвинет требование о безъядерном и нейтральном статусе Украины, которые должны быть выполнены при любой форме урегулирования конфликта.

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16 мая западные СМИ сообщили, что Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле якобы выдвинула «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. По данным журналистов, в перечне присутствовал вывод украинских войск из новых российских регионов для соблюдения режима прекращения огня.

Во время переговоров с представителями России министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о готовности Киева к полному прекращению огня и проведению прямых переговоров на высшем уровне.