Лавров заявил, что украинские власти не представляют население Крыма

Украинские власти не представляют население Крыма и юго-востока Украины.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет», — сказал он на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

По его словам, в 1960-е годы колонизаторы так же не могли представлять интересы народов Африки, «которые хотели жить под руководством правительств, избранных ими самими, а не навязанных извне».

18 мая в День памяти пострадавших от депортации народов Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров должен быть свободным.

До этого он сообщал, что Украина юридически не признает «временно оккупированные территории российскими».