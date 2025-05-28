СМИ: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Российский президент Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях России и Соединенных Штатов, возведенный главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

— Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил, — подчеркнул источник издания.

При это он отметил, что терпение американского президенте якобы «находится на исходе» из-за долгого разрешения украинского конфликта, а также развития российско-американских отношений, передает РБК.

При этом другие зарубежные издания сообщали, что Дональд Трамп наоборот рассматривает возможность заключения крупной сделки с Россией и Китаем. Это сможет, по словам представителей СМИ, изменить баланс сил между крупнейшими мировыми державами.

27 мая официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявил, что США обеспокоены последними ответными ударами РФ по Украине. Брюс призвал к сдержанности и попросил все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации.