Никто в западных странах не может понять слова канцлера Германии Фридриха Мерца о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойного оружия против России.

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С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Никто не может, вы поймите, ни ведущие западные же журналисты, ни обозреватели, ни, кстати говоря, западные же дипломаты, никто не может добиться ответа на вопрос», — сказала российский дипломат.

По словам Захаровой, заявление Мерца про дальность применения немецкого оружия вызвано его желанием самоутвердиться «после того, как его, пардон, не с первого раза утвердили на пост».

26 мая Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и США.