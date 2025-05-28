Торжества 9 Мая в Москве показали настрой стран-друзей России на формирование безопасного мира. Об этом в среду, 28 мая, заявил президент России Владимир Путин в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

— Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников, — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что выстраивать совместную работу необходимо с учетом позитивного исторического опыта и уроков прошлого, передает сайт Кремля.

Также 27 мая Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» дал старт новому, второму сезону конкурса «Это у нас семейное». Российский лидер назвал этот конкурс хорошей «рекламой» семьи и традиционных ценностей.

В тот же день президент заявил, что власти РФ все время думают о возможном создании условий для самореализации участников специальной военной операции.