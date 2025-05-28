Путин назвал условия новой глобальной архитектуры безопасности

Новая архитектура глобальной безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все страны должны получить гарантии своей безопасности, но не за счет интересов других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи в Москве высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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Основная дискуссия встречи будет вокруг перспектив создания новой архитектуры глобальной безопасности.

"Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран", - подчеркнул Путин.

"Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития", - продолжил президент.

"Основой для создания такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие", - перечислил он.

Страны Глобального Юга и Востока, по сути, формируют мировое большинство, стремятся активнее влиять на региональные и международные процессы, отстаивают принцип суверенного равенства и права на свою модель развития, считает Путин. И на форуме в Москве они широко представлены, отметил он.

Российский лидер напомнил про опыт объединения государств в борьбе с нацизмом и подчеркнул важность сбережения правды о событиях тех лет и борьбы с попытками переписать историю.