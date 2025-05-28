Владимир Зеленский словами о намерении наносить удары вглубь России провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО будет осуществлять террор в отношении мирного населения.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что Североатлантический альянс "уже замазан в активной террористической деятельности".

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