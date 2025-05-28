Захарова выступила с обвинением в адрес Зеленского и НАТО

Владимир Зеленский словами о намерении наносить удары вглубь России провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО будет осуществлять террор в отношении мирного населения.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что Североатлантический альянс "уже замазан в активной террористической деятельности".
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"Вот он (Зеленский - прим. ТАСС) же сейчас сказал, я только что посмотрела этот ролик, что будут наносить удары вглубь России всем, что поставит НАТО. То есть НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, - указала дипломат в эфире радио "Спутник". - И он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляют поставки, они будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры".