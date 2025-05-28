Миронов попросил Мишустина сдержать рост цен на продукты и тарифы ЖКХ

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минсельхозу страны разработать меры по сдерживанию тарифов ЖКХ и цен на продовольственные товары.

«... прошу дать поручение Министерству сельского хозяйства выполнить анализ причин роста цен на продовольственные товары и разработать меры по сдерживанию цен», — передаёт ТАСС.

Также Миронов напомнил, что президентом России Владимиром Путиным неоднократно ставилась задача снижения уровня инфляции.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил об индексации зарплат бюджетников на 7,6% в 2025 году.

Кроме того, в Госдуме напомнили о повышении выплат военным пенсионерам в этом году.