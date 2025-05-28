Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах.

По его словам, морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна.

Кроме того, отмечает РИА Новости, по мнению Миронова, корабли и катера таких частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы иметь возможность их использовать в случае нападения, задержания или преследования судов.

В мае авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии совершили попытку захватить гражданское судно JAGUAR.

В Кремле сообщили, что Россия будет защищать своё судоходство всеми доступными средствами.

Помощник президента России Николай Патрушев, в свою очередь, назвал пиратством попытку Эстонии задержать гражданское судно JAGUAR с российским грузом в Финском заливе.