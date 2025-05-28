В Госдуме охарактеризовали угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло»

Президент Украины Владимир Зеленский «потерял берег из виду», угрожая ударами по территории России. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

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«Остапа понесло. Конечно, можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял», — отметил он.

Москва всегда принимает к сведению все угрозы Зеленского, подчеркнул парламентарий. По его словам, если слушать украинского лидера, то выходит, что Россия уже перестала существовать под ударами ВСУ.

Зеленский заявил, что Украина ответит на российские удары

«А мы вот живем и здравствуем, и даже наступаем», — добавил Белик.

Накануне вечером Зеленский анонсировал удары вглубь территории России. Он подчеркнул, что не может говорить о планах и возможностях, однако Киев намерен «зеркально отвечать на угрозы и вызовы», якобы исходящие от России.

«Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы», — написал он в Telegram-канале.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о дальнобойных ракетах у ВСУ.