Захарова уличила польских чиновников в цинизме

Lenta.ru

Протесты польских чиновников из-за якобы удаления крестов на военном кладбище в Тверской области выглядят цинично на фоне уничтожения памятников в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, текст выступления опубликован на сайте министерства.

Захарова уличила польских чиновников в цинизме
© РИА Новости

Дипломат отметила, что от МИД Польши была получена соответствующая нота. Захарова уличили польских чиновников в цинизме и лицемерии, напомнив о том, что происходит с российскими памятниками в самой Польше.

«Они ведь последовательно, системно многие годы уничтожают памятники, делают это со злым умыслом, не случайно, делают не вандалы какие-то отдельно взятые, а даже если этим занимаются вандалы-экстремисты, они это делают по где-то гласному, где-то негласному разрешению властей», — подчеркнула Захарова.

Ранее ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский заявил, что новый глава Польши может разорвать отношения с Россией.

«Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной», — отметил он.