Медведев оценил слова Трампа об «играющем с огнем» Путине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о «плохих вещах».

Во вторник, 27 мая, глава США заявил, что президент России Владимир Путин якобы играет с огнем. Он добавил, что российский лидер якобы не осознает, что если бы не влияние Трампа, то с Россией могли бы произойти «плохие вещи».

Медведев подчеркнул, что знает только одну «REALLY BAD thing» (действительно плохую вещь). Он добавил, что это — Третья Мировая война.

Трамп предостерег Путина, что тот «играет с огнем»

Зампред Совбеза выразил надежду, что Трамп также понимает, что представляют из себя действительно «плохие вещи».