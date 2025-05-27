Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на свой визит в Махачкалу со стишком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале сравнила реакцию оппозиционных ресурсов Дагестана на свой визит в Махачкалу с «детским стишком».

По словам дипломата, она «с неподдельным интересом» узнала от них, что после ее приезда заблокированный Telegram стал работать без VPN, а после отъезда — «перезаблокировался снова». Представитель МИД отметила, что у нее «все работало не очень», и упомянула, что еще не покинула территорию республики.

На предложение оппозиционных ресурсов «попросить власти заточить Захарову в башне Семи братьев и одной сестры» ради высоких технологий дипломат ответила, что была бы рада «самозаточиться», поскольку Дагестан ей понравился, но у нее много дел. Представитель МИД опровергла данные о том, что ее визит планировался за полгода-год, и сообщила, что он был согласован на прошлой неделе.

«Немного напоминает детский стишок «Где это видано, где это слыхано », — написала Захарова.

Она добавила, что во время двух дней в Дагестане была окружена заботой и вниманием, а власти и жители региона влюбили ее и коллег-журналистов в республику.

«Так что опция самозаточения в башне более, чем реальна — главное, чтобы вы не пожалели», — заключила дипломат.

Накануне она прибыла в Махачкалу, где провела выездной брифинг по актуальным вопросам внешней политики России.