В Совфеде прокомментировали слова Трампа об «играющем с огнем» Путине

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России негативно влияют на отношение людей к нему, рассказал в беседе с News.ru сенатор Владимир Джабаров.

Во вторник, 27 мая, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «играет с огнем».

Сенатор заметил, что глава США не смог удержать роль миротворца из-за мощного давления со стороны американцев и европейцев. В связи с этим, пояснил Джабаров, Трамп стал обвинять в происходящем Россию.

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Первое время он пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит войну. У него ничего не получилось», — отметил политик.

По его словам, президент читает новости о противостоянии, но не желает видеть, что удары России по объектам на территории Украины —лишь ответные меры возмездия на то, что творят украинские беспилотники.

«Играет с огнем»: Трамп сделал заявление о Путине

Джабаров заметил, что Трамп выбрал неправильный тон по отношению к России. Он добавил, что в ближайшее время президент США с высокой долей вероятности откажется от резких слов в адрес Москвы, скажет, что «его не так поняли».