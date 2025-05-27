В Совфеде назвали важным запрошенное Россией заседание в СБ ООН по Украине

Сенатор Андрей Климов назвал важным инициированное Россией заседание в СБ ООН по Украине.

«Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них — информационный и дипломатический аспекты — находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, решение России запросить заседание особенно важно на фоне попыток европейской стороны помешать урегулированию ситуации на Украине мирным путём.

Как отметил Климов, инициатива российского постпредства позволит представить аргументы Москвы.

«Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», — добавил сенатор.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по Украине в ответ на инициативу Европы.