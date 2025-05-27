Песков: решение Мерца по дальнобойному оружию станет бременем для Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неопределенность по дальнобойному оружию, которую создал канцлер Германии Фридрих Мерц, станет бременем для стран Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Такое заявление Песков сделал в ответ на просьбу прокомментировать слова представителей стран Европы о том, что снятие запрета на дальность украинских атак может создать «стратегическую неопределенность» для России. По мнению пресс-секретаря, заявления Мерца на эту тему создали неопределенность уже для стран Европы, которая станет для них бременем.

«Мерц, конечно, изрядно всех запутал, если не запутался сам, потому что кто-то из членов правительства ФРГ опровергал канцлера. <...> Если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя», — заявил он.

Ранее Песков заявил о сохранении политической воли России и США к сотрудничеству.