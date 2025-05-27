Песков: Путин дал понять, что в России нельзя «хулиганить» беспилотниками

Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «дал понять», что в России нельзя «хулиганить» беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Таким образом Песков прокомментировал атаки ВСУ на регионы России. По его словам, Путин «дал понять» мировому сообществу, что на подобные атаки последует ответ.

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — заявил он.

Помимо этого Песков также добавил, что Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от хода мирных переговоров с Украиной.

Песков: Россия будет защищать себя независимо от заявлений Трампа

Ранее Песков заявил, что Европа надеется принудить Россию к принятию нужным им решений с помощью давления.