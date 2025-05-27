Сенатор Якушев объяснил суть проекта о пенсиях детям, зачатым методом ЭКО

Первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев объяснил в разговоре с телеканалом «Звезда», в чем суть проекта о пенсии для детей, которые были зачаты методом ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Законопроектом предлагается ввести новый вид социальной пенсии, а точнее выплаты детям, которые родились в течение 300 дней со дня смерти отца, чье родство установлено в судебном порядке.

Право на такую пенсию будут иметь дети в возрасте до 18 лет, либо достигшие этого возраста и завершившие обучение. Также в их число входят достигшие 18-летного возраста и обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам.

Выплаты, как предполагается, будут получать до окончания обучения, но не позже достижения 23-летнего возраста.

По словам Якушева, с ежегодной индексацией размер пенсии составит в текущем году 7689,83 рублей в месяц.

Сенатор отмечает, что такие изменения, если они будут приняты, обеспечат защиту права на пенсионное обеспечение детей, которые были зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти супруга матери таких малышей, который при жизни выразил желание иметь детей с использованием данных технологий.