Карасин: спикера Сената Малайзии ждут с официальным визитом в Россию

Председателя Сената парламента Малайзии Авангу Беми ждут в России с официальным визитом. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в ходе встречи с заместителем председателя парламента Малайзии Нуром Джазланом Мохамедом.

"Мы ожидаем официальный визит в Россию председателя Сената парламента Малайзии господина Авангу Беми по приглашению председателя нашей палаты Валентины Матвиенко", - сказал Карасин.

Он отметил, что в июне 2024 года в Совете Федерации была создана группа по сотрудничеству с Сенатом парламента Малайзии во главе с сенатором Анатолием Артамоновым.