Песков: Запад в упор не замечает удары Украины по мирным объектам России

Европа и США в упор не хотят замечать удары беспилотников Украины по российским мирным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Дело в том, что, к сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ВСУ бьют по социальным объектам. Он также привел в пример атаки по машинам скорой помощи в Белгородской и Курской областях. И все это, по словам представителя Кремля, никто в упор не хочет видеть.