Песков назвал путаницей ситуацию с решением ЕС по дальнобойному оружию

Ситуация с заявлениями ряда европейских политиков о снятии ограничений для Украины по нанесению ударов дальнобойным оружием является изрядной путаницей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что Великобритания, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. При этом вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки словам Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Также заявление о снятии запрета по дальнобойности ударов не подтвердила Франция.

«Там сейчас изрядная путаница. Непонятно, соответствует действительности или нет. Потому что вчера Мерц заявил о том, что решение принято, что европейцы приняли это решение... Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня Мерц все таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение было принято», — прокомментировал эту ситуацию Песков.

Песков уличил Европу в попытке усилить давление на Россию

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал заявления об отмене ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия серьезной эскалацией.