Келлог назвал новую локацию для переговоров России и Украины

Новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Он рассказал, что Белый дом получил от Киева список условий для урегулирования конфликта. Теперь американская сторона ждет соответствующий документ от Москвы. США объединят предложения, после этого должны состояться переговоры.

«Состоится следующая встреча, как мы думаем, возможно, в Женеве», — сказал он.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. В ходе встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

27 мая турецкая газета Hürriyet сообщила, что Турция готова провести новый раунд российско-украинских переговоров и оказать любую поддержку.