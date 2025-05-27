Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог рассказал о том, где могут пройти следующие переговоры России и Украины. Об этом сообщает Fox News.

По словам Келлога, следующая встреча представителей России и Украины может состояться в Женеве. При этом он подчеркнул, что Белый дом предпочел бы устроить переговоры в Ватикане, но российская сторона отказалась от этого предложения.

Ватикан высказался о переговорах России и Украины

«Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева», — сообщил он.

Напомним, что прошлая встреча делегаций из России и Украины прошла 16 мая в Стамбуле.