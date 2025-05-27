В Кремле отреагировали на снятие ограничений на дальность ударов Украины

Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия является эскалацией конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ вслед за Великобританией и Францией сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. При этом позже вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки словам Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.

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