В Кремле отреагировали на снятие ограничений на дальность ударов Украины
Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия является эскалацией конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ вслед за Великобританией и Францией сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. При этом позже вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки словам Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
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«Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация. Эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — прокомментировал это Песков.