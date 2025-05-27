Полянский подтвердил, что Россия запросила заседание СБ ООН по Украине

RT на русском

Ппервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по Украине в ответ на инициативу Европы.

Полянский подтвердил, что Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
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«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить «зеркально», — сообщил он.

По словам Полянского, Москва запросила заседание в связи с угрозами миру и безопасности из-за действий ряда европейских стран, препятствующих мирному процессу по Украине.

Ранее в постпредстве председательствующей Греции сообщали о планируемом заседании.