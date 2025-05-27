Ппервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по Украине в ответ на инициативу Европы.

«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить «зеркально», — сообщил он.

По словам Полянского, Москва запросила заседание в связи с угрозами миру и безопасности из-за действий ряда европейских стран, препятствующих мирному процессу по Украине.

Ранее в постпредстве председательствующей Греции сообщали о планируемом заседании.