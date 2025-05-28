Стало известно об угрозах семье Мединского с Украины

Семье советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского угрожали украинские нацисты. Об этом сообщил в эфире журналист Владимир Соловьев.

"Дело в том, что в последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - сказал Соловьев.

В новость внесена правка (20:36 мск) - передается с уточнением имени спикера.