Путин назвал чрезвычайно важную задачу

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной задачей создание условий для самореализации участников специальной военной операции (СВО). По словам российского лидера, власти постоянно размышляют по этому поводу, пишет РИА Новости.

Во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» глава государства отметил, что важно сделать все необходимое для того, чтобы те, кто возвращается и будет возвращаться после выполнения задачи из зоны боевых действий на Украине, могли себя реализовать.