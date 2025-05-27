Зюганов назвал конфликт с Украиной внутренним

Незаконность роспуска СССР в 1991 году позволяет России рассматривать конфликт с Украиной как внутренний, куда не должны вмешиваться другие страны. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее он напомнил, что в марте 1996 года Госдума приняла постановление, признающее результаты референдума по сохранению СССР 17 марта 1991 года, и предложил создать комиссию по восстановлению исторической правды.

"Тогда конфликт между Россией и Украиной - это внутренний конфликт. И мы имеем право рассматривать таким образом. И нечего сюда лезть ни немцам, ни французам, ни итальянцам и всем остальным, тем более англичанам", - заявил парламентарий.

Госдума 15 марта 1996 года приняла постановление "О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР". Постановление признает результаты референдума по сохранению СССР. Также в документе указано, что должностные лица РСФСР грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза при заключении Беловежских соглашений.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз "юридически еще существует".