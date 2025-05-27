Путин скептично оценил функцию предложения руки и сердца через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин скептично оценил функцию предложения руки и сердца через портал «Госуслуги» — отметил важность личного контакта в такой момент.

Об этом глава государства сказал, обсуждая опции портала «Госуслуги» на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

«Знаете, на что я обратил внимание? На предложение руки и сердца через «Госуслуги»... Такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза», — заметил Путин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею создания в России реестра женатых граждан.