Путин заявил, что не считает себя киборгом

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 мая, заявил, что не считает себя киборгом.

© Администрация президента РФ

— Один достаточно близкий человек сказал мне однажды «ты киборг» — это не очень приятно, чувствовать себя киборгом, я так не считаю, — цитирует главу государства Telegram-канал «Смотри».

Ранее Путин сказал, что IT-сервисы, которые заявили об уходе, но сами не до конца покинули российский рынок и продолжают получать здесь прибыль, нужно душить.

На прямой линии 2023 года Путин прокомментировал тему с развитием искусственного интеллекта. Один из видеовопросов главе государства задал его «цифровой двойник». Президент в ответ заметил: «Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я». Кроме того, президент подчеркнул, что это его «первый двойник».

Также он ответил на вопрос восьмилетней девочки из Волгограда Ирины Симоновой об опасных роботах, которые могут заменить людей. На это Владимир Путин сказал, что остановить развитие технологий искусственного интеллекта просто невозможно.