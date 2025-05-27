Посол заявил, что высылка дипломатов РФ не отвечает интересам Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил агентству РИА Новости, что состав диппредставительства РФ в Молдавии был сокращен в пять-шесть раз из-за высылок сотрудников.

По словам Озерова, российских дипломатов в посольстве «осталось чуть больше, чем пальцев на одной руке».

«Естественно, это рождает серьезные проблемы в обслуживании российских граждан, которых здесь сотни тысяч. Они обращаются за помощью, в месяц — до десяти тысяч обращений, две тысячи паспортов мы выдаем ежемесячно. Это огромная работа», — сказал посол.

Озеров также назвал высылку политически мотивированным шагом, который значительно усложнил работу диппредставительства.

«Безусловно, это создает значительные сложности в нашей работе. И это, мне кажется, никак не отвечает национальным интересам самой Молдавии, у которой, как известно, сотни тысяч граждан и живут, и работают в России», — сказал дипломат, отметив также, что подобное решение также не отвечает интересам двусторонних отношений стран, «которые имеют давнюю и славную историю во многом».

В конце марта министерство иностранных дел Молдавии объявило персонами нон грата сразу трех сотрудников посольства РФ. В Кишиневе утверждают, что их деятельность на территории республики противоречила дипломатическому статусу.