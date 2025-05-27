Сальдо уволил главу района, который искал «бабло» у памятника ВОВ

Глава Херсонской области Владимир Сальдо уволил главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Он с нецензурной лексикой шутил у памятника ВОВ.

«Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Причина – недостойное и порочащее представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны», – сообщил Сальдо.

Также было приостановлено членство Гуру в партии «Единая Россия». Причиной стало неподобающее поведение у памятника ВОВ.

Экс-чиновник с нецензурной лексикой напротив памятника задавался вопросом: «Где бабло?».

Накануне «ФедералПресс» писал про список победителей праймериз «Единой России» на юге страны.