У умершей на борту самолета в Сочи россиянки остались дети

У екатеринбурженки, которая умерла во время рейса из Екатеринбурга в Сочи осталось трое детей. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи.

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«Хорошая, дружная семья. У них трое детей», — поделилась собеседница.

Она также выразила соболезнования родственникам женщины.

Как рассказал источник URA.RU, женщина летела на отдых. В самолете вместе с ней находились муж и двое детей. 42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. В тот момент лайнер был над территорией Казахстана. Судно экстренно приземлилось в городе Актобе, но пассажирка уже была мертва.