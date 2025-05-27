Превращают в декорации: Путин высказался о западной демократии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что элиты некоторых западных стран превращают демократию, свободы и права человека в декорации. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 27 мая, Путин принял участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организация «Россия - страна возможностей». Президент выступил на заседании со вступительным словом.

Путин подчеркнул, что в лице России многие сейчас видят «оплот традиционных ценностей». Он отметил, что российские идеи разделяют жители многих государств, в том числе политики этих стран, передает ТАСС.

«Не секрет, ничего такого необычного не скажу: мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно широкие и большие властные полномочия, что нас не может не радовать», - сказал Путин.

Ранее президент РФ предупредил о деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Он отмечал, что международные институты фактически контролируются Западом и демонстрируют «политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность».