Фидан: между Эрдоганом и Путиным есть доверие

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что между лидерами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным сохраняется доверие и оба президента "прошли через важные глобальные испытания". Об этом он сказал в Москве на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Краеугольным камнем отношений между Россией и Турцией, конечно же, являются доверительные отношения между нашими лидерами. Благодаря президентской дипломатии мы можем быстрее предпринимать решительные шаги в двусторонних отношениях и принимать важные решения. И господин Путин, и господин Эрдоган - два лидера, прошедшие через важные глобальные испытания. Они знают друг друга уже много лет, у них сложились доверительные отношения, и они прекрасно знают, в каких вопросах они расходятся, а в каких согласны. И они способны зрело обходить разногласия", - заявил Фидан.

Он подчеркнул, что атмосфера доверия между президентами - "это, действительно, чрезвычайно важный элемент отношений между двумя странами".